A Haber’de hafta içi her akşam ekranlara gelen Memleket Meselesi Gökhan Kurt’un sunumuyla gerçekleşti. Programda "Yine CHP, yine darbe iması, Vesayetçi günlere gönderme mi? CHP'nin 27 Mayıs özlemi, 128 milyar dolar meselesi, 23 Nisan kısıtlaması" konuları ele alındı. Tüm bu gelişmeleri Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı, Avukat Yasin Şamlı, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Siyaset Bilimci Enes Bayraklı değerlendirdi. 21 Nisan 2021 tarihli Memleket Meselesi programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…