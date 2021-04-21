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Memleket Meselesi - 21.04.2021

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Giriş: 21.04.2021 23:15
Güncelleme:21.04.2021 23:15
A Haber’de hafta içi her akşam ekranlara gelen Memleket Meselesi Gökhan Kurt’un sunumuyla gerçekleşti. Programda "Yine CHP, yine darbe iması, Vesayetçi günlere gönderme mi? CHP'nin  27 Mayıs özlemi, 128 milyar dolar meselesi, 23 Nisan kısıtlaması" konuları ele alındı. Tüm bu gelişmeleri Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı, Avukat Yasin Şamlı, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Siyaset Bilimci Enes Bayraklı değerlendirdi. 21 Nisan 2021 tarihli Memleket Meselesi programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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