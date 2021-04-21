A Haber’de hafta içi her akşam ekranlara gelen Memleket Meselesi Gökhan Kurt’un sunumuyla gerçekleşti. Programda "Siyaseti itibarsızlaştırma çabası, Kaftancıoğlu'ndan tepki çeken paylaşım, 1960'da gükümete kurulan kumpas neydi? Muhalefet mi algı yönetimi mi? Buharlaşan döviz algısı, 4 Nisan Bildirisi'nin amacı neydi? Tüm bu gelişmeleri Eski Bakan Bülent Akarcalı, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Sabah Gazetesi Haber koordinatörü Kenan Kıran, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç değerlendirdi. 20 Nisan 2021 tarihli Memleket Meselesi programının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz….