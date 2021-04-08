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Memleket Meselesi - 07.04.2021

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Giriş: 08.04.2021 01:04
Güncelleme:08.04.2021 01:04
Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bugün "Darbe imalı bildiri,Türkiye'nin darbeler tarihi, Siyasette üçüncü ittifak, Karadeniz'de savaş alarmı konuları işlendi. 07 Nisan 2021 Çarşamba günü canlı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinde yeniden izleyebilirsiniz.
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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