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Memleket Meselesi - 15.03.2021
A Haber’in büyük yankı uyandıran programı Memleket Meselesi’nin 16 Mart 2021 günkü yayınında gündeme dair çok önemli konular masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki, Meral Akşener'den çarpıcı ittifak açıklaması, Kılıçdaroğlu'ndan pes dedirten öneri, CHP'de köstebek iddiaları, Program sunucusu Haktan Uysal sordu, Siyasetçi Yazar Mehmet Metiner, Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Gazeteci Metin Özkan, Siyaset Bilimci Onur Erim, Sabah Gazetesi Yazarı Hasar Basri Yalçın yanıtladı.