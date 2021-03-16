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Memleket Meselesi - 16.03.2021

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Giriş: 16.03.2021 23:55
Güncelleme:17.03.2021 00:11
A Haber’in büyük yankı uyandıran programı Memleket Meselesi’nin 16 Mart 2021 günkü yayınında gündeme dair çok önemli konular masaya yatırıldı. Erdoğan: Asla taviz yok, Doğu Akdeniz'de neler oluyor? Farklı isimlerle aynı senaryo, HDP'den İYİ Parti'ye sert mesaj, Türkiye'nin silah ihracatı, Avrupa'da aşı krizi... Program sunucusu Haktan Uysal sordu,Araştırmacı-Yazar Dr. Bülent Yavuz, Askeri Stratejist Abdullah Ağar, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç yanıtladı.
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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