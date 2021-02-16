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Memleket Meselesi - 15.02.2021

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Giriş: 16.02.2021 01:30
Güncelleme:16.02.2021 01:30
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında bu akşam (15 Şubat 2021) ABD'nin Gara'daki şehitlerimize yönelik açıklaması, Türkiye'nin Gara'ya yönelik düzenlediği operasyonun şifreleri, PKK'nın Gara'da 13 Türk vatandaşı katletmesi, PKK'nın mağara yapılanması, CHP neden PKK demiyor?, Terörü kimler siyasallaştırıyor?, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik mesajı masaya yatırıldı. Programda Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Caşin, Gazeteci-Yazar Metin Özkan, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel yukarıdaki konular hakkında fikirlerini beyan etti. İşte "Memleket Meselesi" programının tamamı...
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi | Toplumsal Hafıza
Memleket Meselesi | Toplumsal Hafıza
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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