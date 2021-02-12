CHP'de neler oluyor? Muharrem İnce'nin istifası sonrası yeni istifalar olacak mı? CHP'de tek adam iktidarı nasıl başladı? CHP-HDP arasında kapalı kapılar ardında yaşanan görüşmelerin perde arkasında ne var? Türkiye'nin dünden bugüne anayasalarındaki sorunlar neler? Fransa'daki artışa geçen İslamofobinin nedenler neler? Sosyal medya terörizme zemin mi hazırlıyor? Yaşanan terör olaylarında sosyal medyanın rolü ne? Tüm bu soruların yanıtı Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber'de ekrana "Memleket Meselesi" programından yanıt buldu. 11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlanan programı yeniden sitemiz üzerinden izleyebilirsiniz.