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Memleket Meselesi | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden özel yayın

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Giriş: 13.07.2021 01:32
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 12 Temmuz 2021 tarihli yayınında; FETÖ’nün Türkiye’nin geleceğini hedef alan 15 Temmuz 2016 yılındaki kalleş darbe girişiminin yıldönümüne günler kala yaşananlar gündeme getirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ekranlara gelen programa, 15 Temmuz gazisi İlhami Çil, 15 Temmuz şehidi Türkmen Tekin'in eşi Ramazan Tekin, 15 Temmuz şehidi Onur Ayanoğlu'nun babası İhsan Ayanoğlu,15 Temmuz gazisi Emin Oğuz Ayanoğlu katılarak duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. Öte yandan hain darbe girişimi ve perde arkasında yaşananlara dair Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Doktor Bahadır Bumin Özarslan ve ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı önemli yorumlarda bulundular. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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