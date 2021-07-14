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Memleket Meselesi - 15 Temmuz darbe girişimi

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Giriş: 14.07.2021 01:04
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 13 Temmuz 2021 tarihli yayınında; FETÖ’nün Türkiye’nin geleceğini hedef alan 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin yıl dönümüne günler kala yaşananlar konuşuldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ekranlara gelen programa 15 Temmuz şehitlerinden Mahir Ayabak'ın ailesi, 15 Temmuz gazisi Can Cumurcu ve Taha Kurt katıldı. Alanında uzman isimler de programda 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yorumlarda bulundu.
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden özel yayın
Memleket Meselesi | 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden özel yayın
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