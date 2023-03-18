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Memleket Meselesi - 14 Mayıs’ın belirleyicisi ne olacak?

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Giriş: 18.03.2023 01:35
A Haber’de Türkiye’nin meselelerinin tartışıldığı “Memleket Meselesi” programı 17 Mart 2023 Cuma akşamı canlı olarak ekranlara geldi. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ele alındığı kritik programda, “14 Mayıs’ın belirleyicisi ne olacak?, Genişleyen ittifaklar ve ortak liste hamleleri sonuç ne şekilde yansır? DSP 14 Mayıs’ta nasıl tutum alacak?, Kılıçdaroğlu’nun HDP planı değişti mi?” sorularına yanıt arandı. İşte Memleket Meselesi’nin tamamı…
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