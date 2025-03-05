A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 4 Mart 2025 tarihli yayınında "Sınırda Ramazan: Mehmetçik vatan nöbetinde, Sınır Hattında yerli silahlarla 7/24 nöbet, Sis de pus da Mehmetçiği durdurmuyor, Kahraman Mehmetçik ailesiyle buluşuyor, Savunma ihracatında yeni aşamaya geçildi, Türk Savunma Sanayiinde 2025'in şifreleri, Hangi silahlar ihraç ediliyor, "Savunma"da yeni eşik: İhracat %44 arttı, İşte caydırıcılık etkisi: Yerli savunma, "Mavi Vatan"ın yeni fedaisi: KAMA, ABD Ukrayna'ya askeri yardımları kesti, Kiev ABD silahları olmadan savaşabilir mi?" başlıkları ele alındı..

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