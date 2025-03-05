05 Mart 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Memleket Meselesi Videoları Kiev ABD silahları olmadan savaşabilir mi?
Kiev ABD silahları olmadan savaşabilir mi?

Kiev ABD silahları olmadan savaşabilir mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2025 01:01
Güncelleme:05.03.2025 01:57
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 4 Mart 2025 tarihli yayınında "Sınırda Ramazan: Mehmetçik vatan nöbetinde, Sınır Hattında yerli silahlarla 7/24 nöbet, Sis de pus da Mehmetçiği durdurmuyor, Kahraman Mehmetçik ailesiyle buluşuyor, Savunma ihracatında yeni aşamaya geçildi, Türk Savunma Sanayiinde 2025'in şifreleri, Hangi silahlar ihraç ediliyor, "Savunma"da yeni eşik: İhracat %44 arttı, İşte caydırıcılık etkisi: Yerli savunma, "Mavi Vatan"ın yeni fedaisi: KAMA, ABD Ukrayna'ya askeri yardımları kesti, Kiev ABD silahları olmadan savaşabilir mi?" başlıkları ele alındı..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kiev ABD silahları olmadan savaşabilir mi?
Kiev ABD silahları olmadan savaşabilir mi?
Kiev ABD silahları olmadan savaşabilir mi?
Altın fiyatları neden tepetaklak oldu?
Altın fiyatları neden tepetaklak oldu?
Ukrayna umudunu Türkiye’ye mi bağladı?
Ukrayna umudunu Türkiye'ye mi bağladı?
Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kurdular?
Kılıçdaroğlu'na kumpas mı kurdular?
Trump’ın derdi 2 trilyon dolarlık rant mı?
Trump'ın derdi 2 trilyon dolarlık rant mı?
PKKYPG’nin kabusu olan zirvede ne çıktı?
PKKYPG’nin kabusu olan zirvede ne çıktı?
Türk havacılığı nasıl engellenmek istendi?
Türk havacılığı nasıl engellenmek istendi?
Bolu’daki yangın faciası!
Bolu'daki yangın faciası!
İsrail Atina’ya savaş çıkarın mı diyor?
İsrail Atina’ya “savaş çıkarın” mı diyor?
Enflasyon düşüyor, fiyatı kim yükseltiyor?
Enflasyon düşüyor, fiyatı kim yükseltiyor?
2025’te Lübnan-Suriye hattında ne değişir?
2025'te Lübnan-Suriye hattında ne değişir?
Fırat’ın doğusunda YPG’yi bekleyen plan ne?
Fırat'ın doğusunda YPG'yi bekleyen plan ne?
Daha Fazla Video Göster