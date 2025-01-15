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İsrail Atina’ya savaş çıkarın mı diyor?

İsrail Atina’ya “savaş çıkarın” mı diyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 01:25
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 14 Ocak tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Türkiye ne olursa adalara operasyon yapar? Yunanistan’ın yeni “işgal planı” mı var? Adalar İsrail füzeleri mi kurulacak? İsrail Atina’ya “savaş çıkarın” mı diyor? Yunanistan’ı kim intihar zorluyor? Trump Atina’ya silah yığmayı sürdürür mü? 20 Ocak sonrası Ege’de ne olacak?” sorularına yanıt arandı.
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İsrail Atina’ya savaş çıkarın mı diyor?
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