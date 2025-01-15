A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 14 Ocak tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Türkiye ne olursa adalara operasyon yapar? Yunanistan’ın yeni “işgal planı” mı var? Adalar İsrail füzeleri mi kurulacak? İsrail Atina’ya “savaş çıkarın” mı diyor? Yunanistan’ı kim intihar zorluyor? Trump Atina’ya silah yığmayı sürdürür mü? 20 Ocak sonrası Ege’de ne olacak?” sorularına yanıt arandı.

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