30 Ekim 2024, Çarşamba
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Hizbullah İsrail'e ait İHA'yı düşürdü mü?

Hizbullah İsrail'e ait İHA'yı düşürdü mü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 05:58
Güncelleme:30.10.2024 06:00
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 30 Ekim tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "İsrail'in Lübnan'da nereye saldırdı? İsrail-PKK hattında ne oluyor? Hizbullah İsrail'e ait İHA'yı düşürdü mü?" sorularına yanıt arandı..
Hizbullah İsrail’e ait İHA’yı düşürdü mü?
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