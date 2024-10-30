A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 30 Ekim tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "İsrail'in Lübnan'da nereye saldırdı? İsrail-PKK hattında ne oluyor? Hizbullah İsrail'e ait İHA'yı düşürdü mü?" sorularına yanıt arandı..