A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 7 Ocak tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Yeni zamla beraber maaşlar ne kadar oldu? Hangi emekli kaç TL alacak? Hangi emekli maaşını ne zaman alacak? Fahiş gıda fiyatları nasıl önlenecek? Enflasyon düşüyor, fiyatı kim yükseltiyor? 2025 kira artış oranı ne gösteriyor? Barzani’nin “PKK ile mücadele planı” ne? Irak’ta teröre “son darbe” mi geliyor? Musk Avrupa’yı dizayn mı etmek istiyor?” sorularına yanıt arandı.

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