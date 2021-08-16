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Canan Barlas GÜNDEM | Afganistan'da neler oluyor? Taliban'ın hedefi ne?

A Haber
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Giriş: 16.08.2021 01:13
Her pazar A Haber ekranında canlı yayınlanan "Canan Barlas GÜNDEM" programında bu hafta Afganistan'da yaşanan sıcak gelişmeler ele alındı. Taliban'ın yönetimine girmek üzere olan ülkede yaşanan son gelişmeler Türkiye'yi nasıl etkiler? Cemil Barlas, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Dr. Mehmet Sarı, MHP Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Sabah Gazetesi Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Askeri Stratejist Abdullah Ağar'ın konuk olduğu 15 Ağustos 2021 tarihli yayının tekrarını tek parça sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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