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Bahçeli neden Öcalan çağrısı yaptı?

Bahçeli neden Öcalan çağrısı yaptı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 02:58
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 22 Ekim tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Bahçeli'nin aklındaki o plan ne? Bahçeli neden "Öcalan çağrısı" yaptı? İsrial Lübnan'a saldırı düzenledi mi? Ortadoğu kaynıyor: Cephe genişliyor mu?" sorularına yanıt arandı.
Bahçeli neden Öcalan çağrısı yaptı?
Bahçeli neden "Öcalan çağrısı" yaptı?
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