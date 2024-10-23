A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 22 Ekim tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Bahçeli'nin aklındaki o plan ne? Bahçeli neden "Öcalan çağrısı" yaptı? İsrial Lübnan'a saldırı düzenledi mi? Ortadoğu kaynıyor: Cephe genişliyor mu?" sorularına yanıt arandı.