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2025’te Lübnan-Suriye hattında ne değişir?

2025'te Lübnan-Suriye hattında ne değişir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.01.2025 09:51
31 Aralık Salı günü Memleket Meselesi programında "A Haber terörle mücadelenin kalbinde, 2 bin metrede terörle mücadele, Erdoğan Mehmetçk'in yeni yılını kutladı, 2024'e hangi gelişmeler damga vurdu?, 2024'ten 2025'e Suriye'den ne yaşanıyor? Suriye bir devrin sonu bir devrin başı, Krizleri çözen adam: Erdoğan, Yeni Suriye yeni yıl yeni umut, 2024'te Orta Doğu'da ne yaşandı, 2025'te Lübnan-Suriye hattında ne değişir?" sorularına yanıt arandı.
2025’te Lübnan-Suriye hattında ne değişir?
2025’te Lübnan-Suriye hattında ne değişir?
2025'te Lübnan-Suriye hattında ne değişir?
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