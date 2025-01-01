31 Aralık Salı günü Memleket Meselesi programında "A Haber terörle mücadelenin kalbinde, 2 bin metrede terörle mücadele, Erdoğan Mehmetçk'in yeni yılını kutladı, 2024'e hangi gelişmeler damga vurdu?, 2024'ten 2025'e Suriye'den ne yaşanıyor? Suriye bir devrin sonu bir devrin başı, Krizleri çözen adam: Erdoğan, Yeni Suriye yeni yıl yeni umut, 2024'te Orta Doğu'da ne yaşandı, 2025'te Lübnan-Suriye hattında ne değişir?" sorularına yanıt arandı.