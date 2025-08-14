A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 13 Ağustos 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Katil Netanyahu: Büyük İsrail'i kuracağız, İsrail İşgal hamlesine Suriye'den mi başlayacak?, YGP'nin silah bırakmaması İsrail'in oyunu mu?, Fidan'dan 'Gerekirse müdahale ederiz' çıkışı, Bir damla su için nerelerde savaş çıkabilir?, Su kaynakları nerede kimin kontrolünde? İsrail Suriye'ye su için mi saldırıyor?, ABD'den Ulusal muhafızlar sokakta mı? Alaska'da şu an: Trump-Putin hazırlığı, Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı ile ne konuştu?" sorularına cevap arandı.