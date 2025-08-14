14 Ağustos 2025, Perşembe

Melih Altınok ile Sebep Sonuç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 05:18
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 13 Ağustos 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Katil Netanyahu: Büyük İsrail'i kuracağız, İsrail İşgal hamlesine Suriye'den mi başlayacak?, YGP'nin silah bırakmaması İsrail'in oyunu mu?, Fidan'dan 'Gerekirse müdahale ederiz' çıkışı, Bir damla su için nerelerde savaş çıkabilir?, Su kaynakları nerede kimin kontrolünde? İsrail Suriye'ye su için mi saldırıyor?, ABD'den Ulusal muhafızlar sokakta mı? Alaska'da şu an: Trump-Putin hazırlığı, Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı ile ne konuştu?" sorularına cevap arandı.
Yangın-deprem: Türkiye afetlerle mücadele ediyor
NYT: Trump haftaya Putin’le yüz yüze görüşebilir
Gıda fiyatları için nasıl bir plan devrede?
Pasifik’teki deprem Türkiye’yi etkiler mi?
YPG ’Silah bırakmıyoruz’ dedi, Şimdi ne olacak?
İsrail neden Türk silahlarını konuşuyor?
A Haber Savunma Sanayii Fuarı’nda
Suriye’de kaosun hedefi Türkiye mi?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de
PKK Cuma günü silah bırakıyor
Terörsüz Türkiye’de yeni safha
