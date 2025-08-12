12 Ağustos 2025, Salı

Haberler Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Yangın-deprem: Türkiye afetlerle mücadele ediyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 03:43
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 11 Ağustos 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "1 günde 55 orman yangını, A Haber yangınla mücadelenin kalbinde, Yangın-deprem: Türkiye afetlerle mücadele ediyor, Sadece bu ekranda: Alevlerle canla başla mücadele, Çanakkale'de ciğerlerimiz yanıyor, Deprem riski azaldı mı, daha mı arttı?, Eviniz depreme dayanıklı mı? Testler nasıl oluyor?, Bütün binalar yeniden denetime mi girecek? Zengezur Türkiye için fırsat mı, risk mi? " sorularına yanıt arandı.
