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TÜSİAD’ın kuklası kim?

TÜSİAD'ın kuklası kim?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 00:31
Güncelleme:21.02.2025 00:42
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 19 Şubat 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “İstanbul ve Ankara kara teslim, Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?, İstanbullu yolda kaldı, Megakentte kar çilesi: Trafik ne durumda?, TÜSİAD'ın o üyeleri CHP'ye katılır mı?, TÜSİAD'ın kuklası kim?, İmamoğlu-Yavaş krizinde Özel açık taraf, Mansur Yavaş imza mı toplayacak?, Siyasette şiir tartışması ” başlıklarına yanıt arandı.
TÜSİAD’ın kuklası kim?
TÜSİAD’ın kuklası kim?
TÜSİAD'ın kuklası kim?
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