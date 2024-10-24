TUSAŞ’a terör saldırısının şifreleri

“Terörsüz Türkiye” planı mı hedef alındı? Uzman isimler A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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