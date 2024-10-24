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TUSAŞ’a terör saldırısının şifreleri

TUSAŞ’a terör saldırısının şifreleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 08:33
“Terörsüz Türkiye” planı mı hedef alındı? Uzman isimler A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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TUSAŞ’a terör saldırısının şifreleri
TUSAŞ’a terör saldırısının şifreleri
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