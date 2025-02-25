A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 24 Şubat 2025 tarihli yayınında "Tükenmiş Avrupa için çözüm Ankara mı?, Zelenski ABD'ye Trump Rusya'ya gidiyor, Yunan basını ortaya attı Trump yalanladı, Almanya seçimlerinde 'Aşırı Sağ' şoku!, Almanya ABD'den tamamen kopuyor mu?, Türkiye 'Avrupa Merkez Gücü' mü oluyor?, Beyaz Saray'da Trump-Macron görüşmesi, Putin: Avrupa bizimle iletişimi reddediyor, Erdoğan'ın A Takımı nasıl şekillendi? sorularına yanıt arandı.