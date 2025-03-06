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Trump Yıldız Savaşlarını mı başlatacak?

Trump Yıldız Savaşlarını mı başlatacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 00:33
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 5 Mart 2025 tarihli yayınında "ABD-Çin krizi... 2 Süper güç 'savaş' dedi, Trump Yıldız Savaşlarını mı başlatacak?, Zelenski kavga ettiğine pişman oldu, Bu da oldu! Yeni kahve ismi Canadiano, Çay Rize'den uçakla mı geldi? Demir Kubbe'ye karşı ABD tipi Altın Kubbe, Gözde göz doldurdu: Dünya bunu konuşuyor, Gazze için 5 yıllık Arap planı, İsrail'in hedefinde Türkiye mi var?" başlıklarına yanıt arandı.
Trump Yıldız Savaşlarını mı başlatacak?
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