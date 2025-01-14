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Trump yangın enkazıyla mı göreve gelecek?

Trump yangın enkazıyla mı göreve gelecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 00:45
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 13 Ocak 2025 tarihli yayınında Los Angeles yangını durdurulamıyor, ABD kabusu yaşıyor: Zarar 150 milyar dolar, ABD'li ünlüler özel itfaiyeci tuttu, Trump: Beceriksizler söndüremedi, ADB artık güvenli değil mi?, ABD'nin suyunu şirketler nasıl sömürüyor?, Kıyamet filmlerini andıran görüntüler, Trump yangın enkazıyla mı göreve gelecek?, Trump "yeni haritalar" çizmeye mi geliyor?, Musk neden Avrupa'yı hedefine koydu?" başlıkları ele alındı.
Trump yangın enkazıyla mı göreve gelecek?
Trump yangın enkazıyla mı göreve gelecek?
Trump yangın enkazıyla mı göreve gelecek?
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