A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 7 Ekim 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “İsrail ordusu ne hakkında açıklamada bulundu? İsrail ordusu Hizbullah'ı nereden vuracağız dedi? İsrail Beyrut'a bombalı saldırıda bulundu mu? Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu mu? Füzelerin hedefinde Tel Aviv mi var?” sorularına yanıt arandı..