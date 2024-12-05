A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 4 Aralık 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “Savaş sahasında adım adım ne yaşandı? PKK/PYD işgalindeki bölgelerde ne oluyor? YPG/PKK tünelleri nereye çıkıyor? Suriye’de hangi aktör oyun dışı kalıyor? Surite’de “siyasi geçiş” mümkün mü? Hama bu gece muhaliflere geçer mi? Muhalifler Şam’ın kapısına dayanacak mı? Hama bu gece muhaliflere geçer mi?” sorularına yanıt arandı.

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