''Pençe Kılıç'' harekatının şifreleri

İstiklal Caddesi'nde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen terör saldırısı sonrası başlatılan ve Suriye ile Irak'taki PKK/YPG kamplarını hedef alan Pençe Kilit Hava Harekatı başarıyla tamamlandı. Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin harakatın detaylarını paylaşırken yakın zamanda olması beklenen kara harekatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pekin Zap bölgesinde süren operasyonun tamamlanmasının ardından bölgedeki Türk askerinin yeni harekatta görev alabileceğini belirtti. Detayları Melih Altınok ile Sebeb Sonuç programında işlendi.