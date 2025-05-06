A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 5 Mayıs 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Yeni maaş tablosu ne oldu?, Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 oldu, SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne oldu?, Yıllık enflasyon 40 ayın en düşüğünde, Saldırı anında korumalar ne yapıyor?, Özel'e yapılan saldırı nasıl önlenirdi?, Saldırıyı korumalar neden engelleyemedi?, Saldırgan Özel'e nasıl yaklaştı?, Olayda nasıl bir güvenlik zafiyeti vardı?, Özel'e saldırı münferit mi, organize mi?, Saldırganın oda arkadaşı A Haber'e konuştu, Saldırı için nasıl bir hazırlık yaptı?, Özel'e yapılan saldırıda azmettirici kim" sorularına cevap arandı.