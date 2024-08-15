A Haber’de 14 Ağustos tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “Ortadoğu’da gerilimin asıl hedef Türkiye mi? Türkiye savaşa çekilmek mi isteniyor? Yüksek tansiyon alanlarında ne oluyor? Ortadoğu’nun tansiyonu Doha’da düşer mi? Ateşkes mi, büyük savaş mı? Hizbullah ölümcül saldırı mı yapacak? Ortadoğu’da nükleer savaş riski var mı? ABD bölgede kime karşı yığınak yapıyor? 108 yıl sonra yine gizli planı mı devrede? Ortadoğu savaşını kimler körüklüyor? Ateşkes isteği ABD için göstermelik mi?” sorularına yanıt arandı.

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