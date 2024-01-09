09 Ocak 2024, Salı
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MOSSAD ajanları Türkiye’de nasıl çalışıyor? - 08.01.2024
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 8 Ocak Salı günü yayınlanan bölümünde; “MOSSAD’ın Türkiye’deki “Gizli Planı” ne? MOSSAD ajanları Türkiye’de nasıl çalışıyor? MOSSAD’IN “Süleymaniye” planı ne? Provokatif saldırının perde arkası ne? Fatih camii imamına bıçaklı saldırının arka planında ne var? “Toplumsal fay hatları”nı kim tetikliyor? ”sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…