15 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Mısır ziyaretinin perde arkasında ne oldu?

Mısır ziyaretinin perde arkasında ne oldu?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2024 01:09
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 16 Şubat 2024’te yayınlanan bölümünde; “Kahire kulislerinde neler konuşuluyor? Başkan Erdoğan’ın ziyareti ve açıklamaları Mısır’da nasıl yankılandı? Doğu Akdeniz’de Türkiye Mısır Libya ittifak mı? Türkiye Akdeniz’de kimin planını nasıl bozdu? Gazze’deki soykırım ve katliamın önüne nasıl geçilecek? FETÖ yeniden zemin arayışında mı? Biden görevi bırakmak zorunda mı kalacak? Harrıs’ı kimler başkanlığa hazırlıyor? ABD’nin yei başkanı kim olacak?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mısır ziyaretinin perde arkasında ne oldu?
Mısır ziyaretinin perde arkasında ne oldu?
CHP PM’de neler oluyor?
CHP PM’de neler oluyor?
Başak Demirtaş neden çekildi?
Başak Demirtaş neden çekildi?
Başak Demirtaş neden çekildi?
Başak Demirtaş neden çekildi?
1 yılda deprem bölgesinde neler yapıldı?
1 yılda deprem bölgesinde neler yapıldı?
“Adı konulmamış savaş” çoktan başladı mı?
“Adı konulmamış savaş” çoktan başladı mı?
Hangi ülke daha güçlü? İran mı, ABD mi?
Hangi ülke daha güçlü? İran mı, ABD mi?
Hangi emekli ne kadar maaş alacak?
Hangi emekli ne kadar maaş alacak?
CHP-DEM neyin pazarlığını yaptı?
CHP-DEM neyin pazarlığını yaptı?
Erdoğan’ın büyükşehir planı ne?
Erdoğan’ın büyükşehir planı ne?
Terör örgütü PKK için hangi sahalar neden önemli?
Terör örgütü PKK için hangi sahalar neden önemli?
CHP adayları kim, nasıl belirleniyor?
CHP adayları kim, nasıl belirleniyor?
Daha Fazla Video Göster