Mısır ziyaretinin perde arkasında ne oldu?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 16 Şubat 2024’te yayınlanan bölümünde; “Kahire kulislerinde neler konuşuluyor? Başkan Erdoğan’ın ziyareti ve açıklamaları Mısır’da nasıl yankılandı? Doğu Akdeniz’de Türkiye Mısır Libya ittifak mı? Türkiye Akdeniz’de kimin planını nasıl bozdu? Gazze’deki soykırım ve katliamın önüne nasıl geçilecek? FETÖ yeniden zemin arayışında mı? Biden görevi bırakmak zorunda mı kalacak? Harrıs’ı kimler başkanlığa hazırlıyor? ABD’nin yei başkanı kim olacak?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

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