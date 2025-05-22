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Memur ve emekli maaşı için yeni rakam ne?

Memur ve emekli maaşı için yeni rakam ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 02:30
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 21 Mayıs 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Memur ve emekli maaşı için yeni rakam ne?, Enflasyonun seyri ne anlatıyor?, Yeni maaşlar ne kadar olacak?, Gıda enflasyonu ne durumda? Eğilim ne yönde?, Yeni maaş tablosu neydi, ne olacak?, Enflasyon-maaş dengesi ne durumda?, Ev kadınlarına emeklilik hakkında tüm detaylar, Detay ne? Ev kadınları nasıl emekli olacak?, Hal'in hali ne durumda?, Yeni hal yasası fırsatçılığın önüne geçecek, Domates Antaya'da 18, halde 25, markette 50, Pestisitle mücadele nasıl olacak?, Sağlıklı sebze-meyve nasıl üretilecek?, İstanbul'da 3 bin 41 otobüs yarın çalışmayacak, İstanbul'da toplu ulaşım yarın felç, 22 Mayıs 2025: İstanbul'da özel halk otobüsü krizi" sorularına cevap arandı.
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