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Memleket Meselesi | Ege’de düğmeye kim bastı? - 23.08.2022

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Giriş: 24.08.2022 01:59
Güncelleme:25.08.2022 01:38
A Haber’de 23 Ağustos 2022 Salı akşamı Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen “Memleket Meselesi” programında; “Ege’deki ‘savaş ittifakı’ ne istiyor?, Ege’de düğmeye kim bastı?, Rum yönetiminden ‘demir kubbe’ adımı, ABD Ege’de ‘savaş karargah’ mı kurdu?, Atina ABD’nin ‘vekil gücü’ mü oldu?, 6. Parsel neden tartışmalı konumda?, İYİ Parti’den Yavaş’a ‘alan açma’ girişimi mi?, Akşener’in ‘sağ kolu’ neden mi Yavaş’ı işaret etti?, ‘Adaylık meselesi’ neden masaya gelmiyor?” sorularına yanıt arandı. Programda uzman konuklar Türkiye ve dünya gündemine dair konular ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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