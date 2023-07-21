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Memleket Meselesi | CHP’de İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na “ videolu darbe” planı - 20.07.2023

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Giriş: 21.07.2023 01:49
Güncelleme:12.09.2023 01:47
A Haber’de Merve Türkay’ın sunumuyla 20 Temmuz 2023 Perşembe akşamı ekranlara gelen ‘Memleket Meselesi’nde İBB Başkanı İmamoğlu’nun değişim adı altında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik başlattığı sürecinin devamı olan “darbe” amaçlı “paralel CHP” toplantısı ele alındı. Eski CHP Genel Başkanı Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP’yi ve gündemi bomba gibi sarsan skandal kaset kaydının bilinmeyenlerini A Haber’de aktardı. Ateş, “CHP’de 2010 yılından bu yana antidemokratik gelişmeler oluyor.” ifadelerini kullandı. Öte yandan kaset kumpaslarına yönelik konuşan Ateş, “CHP’de sonuçlar kasetle belirleniyor.” dedi. Ateş ayrıca, CHP Grup Başkanı Özel'in, İmamoğlu'ndan talimat aldığını dile getirdi. İşte programın tamamı…
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