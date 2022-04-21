05 Haziran 2024, Çarşamba
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Melih Altınok ile Sonuç | “Yeni seçim kanunu” neler getiriyor?
A Haber’de her hafta pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan Melih Altınok ile Sonuç’ta gündemde yer alan önemli konular ele alındı. Programda Irak’ın kuzeyine başlatılan Pençe - Kilit operasyonu ve elde edilen başarılar konuşuldu. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca, İstanbul Sabahattin Zaim Ünivertesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Dinç operasyona dair yorumlarda bulundular. Öte taraftan 2019 seçimlerinde neler yaşandı? “Yeni seçim kanunu” neler getiriyor?, “Seçim güvenliği” neden tartışma konusu? sorularına AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yanıt verdi. İşte 20 Nisan 2022 tarihli programın tamamı…