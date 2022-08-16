Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Zincir marketler indirime yanaşmıyor mu?

A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda, “Çarşı-pazarda neler konuşuluyor, beklenti ne?, Sebze-meyvede fiyatlar ne kadar düştü?, Zincir marketler indirime yanaşmıyor mu?, Hangi ürünün indirimli fiyatı ne kadar?, Maliyetlerdeki düşüş neden etikete yansımıyor?, Gıda fiyatları Amerika’da ne durumda?, Fonlanan medyanın kaynağı CHP-İYİ Parti mi?” sorularına yanıt arandı. 15 Ağustos 2022 tarihli programın tamamı...