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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Zincir marketler indirime yanaşmıyor mu?

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Giriş: 16.08.2022 00:29
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda, “Çarşı-pazarda neler konuşuluyor, beklenti ne?, Sebze-meyvede fiyatlar ne kadar düştü?, Zincir marketler indirime yanaşmıyor mu?, Hangi ürünün indirimli fiyatı ne kadar?, Maliyetlerdeki düşüş neden etikete yansımıyor?, Gıda fiyatları Amerika’da ne durumda?, Fonlanan medyanın kaynağı CHP-İYİ Parti mi?” sorularına yanıt arandı. 15 Ağustos 2022 tarihli programın tamamı...
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