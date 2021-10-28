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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Yeni taksi projesi işe yarar mı?

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Giriş: 28.10.2021 01:18
Güncelleme:28.10.2021 01:19
Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber’de yayınlanan ve Melih Altınok’un sunumuyla ekranlara gelen “Sebep Sonuç” programında yine gündemdeki ve yaşamdaki konular masaya yatırıldı. Programda Afrika'daki yaşam nasıl? Taksiciler ne diyor? Yeni taksi projesi işe yarar mı? Sağlıklı beslenmenin yolları neler? İnternetin yer altı dünyasında neler var? Türkiye çölleşiyor mu? soruları ele alındı. Sebep Sonuç’un tamamını (27 Ekim 2021) ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

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