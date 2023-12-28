A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 27 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Asgari ücret rafları nasıl etkileyecek? Asgari ücrete zam sonrası fırsatçılar devreye girecek mi? Asgari ücretin 17 bin 2 TL’ye yükselmesi neleri, nasıl etkiledi? Yeni asgari ücretle emekli ve memur maaşı ne olacak? Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Emekli-memur maaşı ne kadar artacak?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…