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Videolar Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Yeni asgari ücretle emekli ve memur maaşı ne olacak? - 27.12.2023

Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Yeni asgari ücretle emekli ve memur maaşı ne olacak? - 27.12.2023 - 27.12.2023

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Giriş: 28.12.2023 00:21
Güncelleme:28.12.2023 00:21
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 27 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Asgari ücret rafları nasıl etkileyecek? Asgari ücrete zam sonrası fırsatçılar devreye girecek mi? Asgari ücretin 17 bin 2 TL’ye yükselmesi neleri, nasıl etkiledi? Yeni asgari ücretle emekli ve memur maaşı ne olacak? Emeklinin taban maaşı ne kadar olacak? Emekli-memur maaşı ne kadar artacak?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
Yeni asgari ücretle emekli ve memur maaşı ne olacak?
Yeni asgari ücretle emekli ve memur maaşı ne olacak?
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