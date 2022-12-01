Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Yeni asgari ücret ne kadar olur?

A Haber'de 30 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta “EYT’de yaş sınırı ne olacak?, Düzenleme sonrası kimler emekli olabilecek?, Yeni asgari ücret ne kadar olur?, Kara harekatı nereye ne zaman olacak?”sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...