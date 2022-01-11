Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de

Melik Altınok'un sunumuyla A Haber'de ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programının konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu oldu. Bakan Karaismailoğlu 2022 yılında yapılacak çok sayıda yeni projeyi açıklarken, Kanal İstanbul ve İstanbul Havalimanı gibi tarihi projelere yönelik değerlendirmeler bulundu. Açıklamalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk iddialarına da yanıt veren Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yargı karşısında hesap vereceğini söyledi. İşte 10 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan "Sebep Sonuç" programının tamamı...

Melik Altınok'un sunumuyla A Haber'de ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programının konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu oldu. Bakan Karaismailoğlu 2022 yılında yapılacak çok sayıda yeni projeyi açıklarken, Kanal İstanbul ve İstanbul Havalimanı gibi tarihi projelere yönelik değerlendirmeler bulundu. Açıklamalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk iddialarına da yanıt veren Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yargı karşısında hesap vereceğini söyledi. İşte 10 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan "Sebep Sonuç" programının tamamı...