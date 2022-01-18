Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Üçüncü ittifak mı geliyor?

A Haber'de Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen ile "Sebep Sonuç" programında ekonomi ve gündeme dair kritik meseleler ele alındı. Programda; Kılıçdaroğlu Pensilvanya ile görüştü mü? FETÖ'ye ilk neşter nasıl atıldı? CHP FETÖ'nün ilk kalkışmasına ne dedi? Üçüncü ittifak mı geliyor? İBB'den maaş alan gazeteciler kim? orularına yanıt arandı.17 Ocak 2022 - (Pazartesi) tarihli programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...