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Melih Altınok İle Sebep Sonuç | Türkiye’deki fay hatları ve büyük İstanbul depremi gerçeği
A Haber’in ilgiyle takip edilen programı 'Melih Altınok İle Sebep Sonuç’un 1 Mart 2023 Pazartesi günkü yayınında Türkiye gündemine dair meseleler ele alındı. Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremler ve sonrasında yaşanan gelişmelerin yorumlandığı yayında Türkiye’nin deprem gerçeği üzerinde duruldu. Programda Türkiye’deki fay hatları kritik edildi ve İstanbul’da olması muhtemel büyük Marmara depreminden en çok etkilenecek ilçeler açıklandı. Diğer yandan 2023 seçimleri için adaylık krizi yaşayan 6'lı masadaki son durum değerlendirildi. İşte Melih Altınok İle Sebep Sonuç’un tamamı…