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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Türkiye-Yunanistan hangi anlaşmaları yapacak?

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Giriş: 07.12.2023 00:00
Güncelleme:14.12.2023 06:17
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 06 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Asgari ücrete zam ne kadar olacak, kulislerde konuşulan rakam ne? Türkiye-Yunanistan hangi anlaşmaları yapacak? Ege’de gerginlik azalacak mı? Hamas’ın tünel dışında hangi planı var? Netanyahu için sona doğru mu?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı… "Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Türkiye-Yunanistan hangi anlaşmaları yapacak?" haberi için lütfen tıklayın...
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