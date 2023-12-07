Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Türkiye-Yunanistan hangi anlaşmaları yapacak?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 06 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Asgari ücrete zam ne kadar olacak, kulislerde konuşulan rakam ne? Türkiye-Yunanistan hangi anlaşmaları yapacak? Ege’de gerginlik azalacak mı? Hamas’ın tünel dışında hangi planı var? Netanyahu için sona doğru mu?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…