Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Torba yasada neler olacak?

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında; “Torba yasada neler olacak? Ekonomide hangi adımlar gündemde? NATO'daki son durum ne? ABD Türkiye'ye F-16 satacak mı? İstanbul'daki taksi sorunu nasıl çözülecek?" sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…