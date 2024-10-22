Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Terörist Fetullah Gülen nasıl öldü?

A Haber’de 21 Ekim tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “FETÖ elebaşının öldüğü odada ne oldu? FETÖ elebaşının cesedi ne olacak? FETÖ-CIA hattında ne olacak? FETÖ kaça bölünecek? Terörist Fetullah Gülen nasıl öldü? FETÖ devleti nasıl yıkmaya çalıştı? İsrail Lübnan'a yeni bir saldırı gerçekleştirdi mi?" sorularına yanıt arandı.