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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Terörist Fetullah Gülen nasıl öldü?

Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Terörist Fetullah Gülen nasıl öldü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 05:31
Güncelleme:22.10.2024 05:31
A Haber’de 21 Ekim tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “FETÖ elebaşının öldüğü odada ne oldu? FETÖ elebaşının cesedi ne olacak? FETÖ-CIA hattında ne olacak? FETÖ kaça bölünecek? Terörist Fetullah Gülen nasıl öldü? FETÖ devleti nasıl yıkmaya çalıştı? İsrail Lübnan'a yeni bir saldırı gerçekleştirdi mi?" sorularına yanıt arandı.
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