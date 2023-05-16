Melih Altınok ile Sebep Sonuç – TBMM’de milletvekili dağılımı nasıl oldu?

A Haber’de 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişmeler ele alındı. Programda; “Anket tuzağı nasıl boşa çıktı? Anket şirketleri süreci nasıl manipüle etti? Küçük ortaklar CHP’ye nasıl zarar verdi? Meclis’te milletvekili dağılımı nasıl oldu?” sorularına yanıt arandı…