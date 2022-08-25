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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Tarladan sofraya ‘fiyat uçurumunun’ nedeni ne?

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Giriş: 25.08.2022 01:51
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, “Üretici ne kadara üretiyor sofraya ne yansıyor?, Tarladan sofraya ‘fiyat uçurumunun’ nedeni ne?, Zincir marketlerdeki fiyatlar ne söylüyor?, Üretim arttı, fırsatçılar mı çoğaldı?, Gıda fiyatlarındaki ‘olağan şüpheli kim?’, Kira öder gibi ev sahibi mi olunacak?, Sosyal konut fahiş kira-ev fiyatlarını nasıl etkiler?”meseleleri ele alındı. İşte 24 Ağustos 2022 Çarşamba günkü Melih Altınok ile Sebep Sonuç'un tamamı...
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