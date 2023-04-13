Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Tarihi seçim öncesi son gelişmeler neler?

A Haber’de 12 Mart 2023 Perşembe günü ekranlara gelen ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişimler ele alındı. Programda; “İYİ Parti'de FETÖ ağı var mı? TCG Anadolu'yu kim neden hedef aldı? Tarihi seçim öncesi son gelişmeler neler?” sorularına yanıt arandı.