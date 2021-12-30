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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - "Tam kapanma" mı geliyor?
Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber'de yayınlanan ve Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programında gündemin öne çıkan konuları masaya yatırıldı. Programın ilk bölümüne konuk olan Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıç, COVID-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle yeniden bir kapanma olur mu? sorusuna canlı yayında yanıt verdi. Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 30 Aralık 2021 - Çarşamba günkü yayınını yeniden tek parça olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.
Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber'de yayınlanan ve Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programında gündemin öne çıkan konuları masaya yatırıldı. Programın ilk bölümüne konuk olan Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kılıç, COVID-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle yeniden bir kapanma olur mu? sorusuna canlı yayında yanıt verdi.
Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 30 Aralık 2021 - Çarşamba günkü yayınını yeniden tek parça olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.