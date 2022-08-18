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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Suriye - Türkiye ilişkilerine yeni dönem mi? | Türkiye ile İsrail arasında 4 yıl sonra ilk

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Giriş: 18.08.2022 00:55
Güncelleme:18.08.2022 01:36
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "Suriye’de çözüm rejimli mi, rejimsiz mi olacak?, Türkiye, Suriye ile ilişkilerde yeni dönemin perdesini aralayacak mı?, Türkiye ile İsrail arasında 4 yılın ardından karşılıklı büyükelçiler atanacak. Peki, iki ülkenin normalleşme adımı neler kazandıracak?" sorularına yanıt arandı. Öte yandan programda "CHP-İYİ Parti medyaya para aktarıyor" polemiği ve Halk TV patronunun Boğaz’daki kaçak yapısı" meseleleri ele alındı. İşte 17 Ağustos 2022 Çarşamba günkü Melih Altınok ile Sebep Sonuç'un tamamı...
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